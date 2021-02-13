مقتى الصدر يوجه رسالة لمعارضي زيارة البابا للعراق

علق زعيم التيار الصدي في العراق مقتدى الصدر على اعتراض البعض على زيارة مرتقبة لبابا الفاتيكا فرنسيس إلى بلاده.

ومن المقرر أن يزور البابا فرنسيس العراق خلال الفترة من الخامس إلى الثامن من آذار/ مارس في أول زيارة يقوم بها حبر أعظم إلى هذا البلد.

وقال مقتدى الصدر في تغريدة بحسابه على تويتر: "وصلني أن هناك بعض المعارضين لزيارة البابا إلى عراقنا الحبيب".

وتابع مستدركا: "أقول: إن الانفتاح على الأديان أمر مستحسن وزيارته (البابا) للعراق مرحب بها وقلوبنا قبل أبوابنا مفتوحة له".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، كشف المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، عن إجراءات أمنية كبيرة لتأمين زيارة بابا الفاتيكان الشهر المقبل.

وكشف الفاتيكان، الاثنين الماضي 8 شباط/فبراير، أن البابا فرنسيس سوف يعقد لقاء مع المرجع الشيعي علي السيستاني، خلال زيارته المقررة إلى العراق خلال الشهر المقبل.

ويتضمن البرنامج الرسمي للزيارة الذي نشره الفاتيكان على موقعه، انتقال البابا إلى مدينة النجف، جنوب بغداد صباح السبت الموافق 6 آذار/ مارس لزيارة السيستاني.

ويشمل برنامج البابا إلى العراق، زيارة بغداد والموصل ومدينة أور الأثرية مسقط رأس النبي إبراهيم. وسينتقل إلى الموصل ومنطقة سهل نينوى المحيطة بها، وسيزور مدينة إربيل.