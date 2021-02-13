قائد القوة الجوية العراقية: قادرون على صيانة طائرات "أف 16"

قال قائد القوة الجوية العراقية، الفريق الركن شهاب جاهد حمه، اليوم السبت، إن الفنيين العراقيين قادرون على إدامة وصيانة طائرات "أف 16" بعد انسحاب الخبراء الأجانب من بلاده.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم السبت، عن جاهد حمه، أن الشعب العراقي شاهد احتفالية الجيش في 6 كانون الثاني/يناير، التي جرت بحضور القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش.

وشارك في الاحتفالية العراقية 24 طائرة من نوع "أف 16"، لافتا إلى أن هذه الطائرات نفذت، حتى يوم أمس، واجبا لضرب أوكار عصابات "داعش" الإرهابية وحققت نتائج باهرة.

وشدد جاهد حمه على أن الطيارين العراقيين والفنيين القائمين على هذه الطائرات هم في قمة الاحترافية ومعلوماتهم عالية، وأن هناك دورات لتدريبهم وتطوير مهاراتهم بحسب الكتب والمراجع الفنية، مؤكدا التواصل مع الخبراء الفنيين الأجانب الذين توقفوا عن العمل بسبب جائحة كورونا، لكنهم عادوا لمواصلة عملهم، وهم يقومون حاليا بعملهم بصورة صحيحة.

وكانت وسائل الإعلام، قد تداولت في وقت سابق أنباء، عن نية واشنطن تقليص دور طائرات f-16 العراقية بعد انسحاب المستشارين من قاعدة بلد.