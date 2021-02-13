المغرب... تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

نجحت الشرطة القضائية المغربية، اليوم السبت، في تفكيك شبكة لتهريب المخدرات دوليا‎ بمدينة السعيدية.

وذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية، مساء اليوم السبت، بأن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السعيدية، تمكنت، اليوم، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وفي بيان للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي، أوردت من خلاله أنه قد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بالشريط الساحلي بمدينة السعيدية، مشيرا إلى أن عناصر الشرطة القضائية تمكنت من ضبط سيارة نفعية تحمل صفائح مزورة وعلى متنها 120 رزمة من مخدر "الشيرا" بلغ مجموع وزنها أربعة أطنان و55 كيلوغراما.

وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيف المشتبه فيهم الثمانية، وقد تم إيداع المشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

وأوضحت الصحيفة المغربية أن النيابة العامة المغربية المختصة تبحث باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الأشخاص المعنيين.