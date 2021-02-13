رسالة إلى إسرائيل من داخل الحرم المكي

تلقى اليهود والسلطات الإسرائيلية، اليوم السبت، رسالة من داخل الحرم المكي الشريف.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها أن اليهود وإسرائيل تلقوا رسالة من "أمام الكعبة المشرفة".

صورة تضاهي الف كلمة! رسالة لليهود واسرائيل : "شابات شالوم ، أي سبت سلام " من احد الاصدقاء الكرام في الحرم المكي الشريف أمام الكعبة المشرفة. سلام عليكم وعلينا pic.twitter.com/zZtT0rmm64 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 13, 2021

وقالت الخارجية الإسرائيلية:

صورة تضاهي ألف كلمة! رسالة لليهود وإسرائيل: "شابات شالوم، أي سبت سلام".

وأفادت الوزارة الإسرائيلية أنها تلقت هذه الرسالة المهمة من أحد الأصدقاء الكرام في الحرم المكي الشريف أمام الكعبة المشرفة، قائلة "سلام عليكم وعلينا".