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    حطام في مطار أبها في المملكة العربية السعودية بعد أن هاجمته جماعة الحوثي اليمنية

    وزراء الداخلية العرب: عمليات الحوثي تدل على المنهج العدائي للجماعة ومن يقف خلفها

    © REUTERS / Handout
    العالم العربي
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    أكدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب "استنكارها وتنديدها الشديدين بالعمليات الإرهابية المتكررة، التي تقوم به الميليشيا الحوثية تجاه السعودية".

    ونقلت قناة "العربية"، مساء اليوم السبت، في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي على "تويتر"، تصريحات عن اجتماع وزراء الداخلية العرب، وأشارت إلى أنهم "أوضحوا أن عمليات ميليشيا الحوثي تستهدف المدنيين وطرق الملاحة الدولية، وهي أعمال تدل على المنهج العدائي للجماعة ومن يقف خلفها".

    وشددت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب "على الوقوف مع السعودية في كل الإجراءات التي تتخذها ضد اعتداءات الحوثي، والمحاولات الاستفزازية التي تسعى من خلالها تلك المليشيات من وقت لآخر إلى استهداف المطارات والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية وتهديد طرق الملاحة الدولية".

    وذكرت أن "آخريات هذه الأعمال محاولتها استهداف مطار أبها الدولي، اليوم، بطائرة دون طيار مفخخة، مشيدة بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات السعودية وقوات التحالف للدفاع عن أراضي المملكة، والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى النيل من أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها". 

    وكانت جماعة "أنصار الله" في اليمن قد أعلنت، في وقت سابق اليوم السبت، عن "شن هجوم جوي على مطار أبها الدولي في منطقة عسير جنوب غربي السعودية"، مؤكدة أن "الهجوم أصاب هدفه بدقة".

    وقال الناطق باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة "أنصار الله" في اليمن، العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب عبر حسابه على "تويتر"، إن "سلاح الجو المسير نفذ، ظهر اليوم السبت، عملية هجومية على هدف هام بمطار أبها الدولي بطائرة من نوع صماد 3".

    وأضاف سريع، أن "العملية جاءت ردا على غارات العدوان وتصعيده العسكري وحصاره المتواصل على شعبنا اليمني"، مؤكدا أن "الإصابة كانت دقيقة".

    وكان التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، أعلن على لسان الناطق باسمه تركي المالكي، "تمكن قوات التحالف المشتركة، صباح اليوم، من اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقها الحوثيون بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف مطار أبها الدولي".

    وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في أواخر 2014.

    وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

    انظر أيضا:

    ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تدين هجوم "الحوثيين" على جنوب السعودية
    بريطانيا عن استهداف أبها: على الحوثيين وقف هذه الهجمات المشينة
    الحوثي: السلام لا تصنعه الدعوات وإنما الاتفاقات الموقعة
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