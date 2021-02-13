الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة مفخخة تابعة "لأنصار الله" شمالي صعدة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم السبت، إحباط هجوم جوي لجماعة "أنصار الله" على قواته في محافظة صعدة معقل الجماعة شمال غربي اليمن.

وقال متحدث المركز الإعلامي لمحور آزال في الجيش اليمني المقدم مازن الشوكي إن "الدفاعات الجوية التابعة للمحور تمكنت من إسقاط طائرة مُسيرة مفخخة تابعة للحوثيين كانت تستهدف مواقع تمركز الجيش الوطني في مديرية بَاقِم شمالي صعدة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف المقدم الشوكي: "إسقاط هذه الطائرات يؤكد جاهزية قوات الجيش الوطني في محور آزال وقدرتها التصدي لأي محاولات إرهابية يقوم بها الحوثيون في أي وقت".

وفي 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلن الجيش اليمني إسقاط طائرة استطلاع مُسيرة للحوثيين فور دخولها سماء مديرية بَاقِم شمالي صعدة، أثناء محاولتها اختراق الأجواء للرصد والتجسس على مواقع عسكرية في المديرية الواقعة على الشريط الحدودي مع السعودية.

وسقط أكثر من 40 قتيلا وعشرات الجرحى في معارك عنيفة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، الثلاثاء الماضي، في هَيلان المَشْجَح والمَخْدَرة بجبهات صِرواح في محافظة مأرِب، إثر هجمات مكثفة للجماعة حققت خلالها تقدماً في ميسرة صِرواح وبجبهة الكسارة التي لا يفصلها عن مدينة مأرِب مركز المحافظة سوى 18 كيلو متراً، وتمكنت من السيطرة على شعب جميلة والتقدم نحو حصن مطول في منطقة ذَنة، وشرق معسكر كوفل الاستراتيجي التابع للواء 312 مدرع، وفق مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".