تونس.. كتلة "الإصلاح" توقع على سحب الثقة من الغنوشي

قال رئيس كتلة "الإصلاح" في البرلمان التونسي، حسونة الناصفي، اليوم السبت، إن موقف الكتلة من سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، لن يتغيّر.

ونقل الموقع الإلكتروني التونسي "mosaiquefm"، مساء اليوم السبت، عن الناصفي، أن موقف كتلة "الإصلاح" من سحب الثقة من الغنوشي، لن يتغيّر، معتبرا ذلك ضرورة لتغيير المشهد البرلماني بما يكفل حسن إدارة الخلافات والتعامل على المسافة ذاتها مع الجميع، حسب تعبيره.

وأكد الناصفي إن إمضاءات أعضاء كتلة "الإصلاح" موجودة في عريضة سحب الثقة الحالية، مشيرا إلى وجود اتفاق بين الكتل على تقديمها عند بلوغ 109 إمضاءات، وسيتم الكشف عن كافة الإمضاءات عند الانتهاء منها، وفق قوله.

سبق أن أعلن مجموعة من النواب في البرلمان التونسي عن إعدادهم لعريضة سحب ثقة جديدة من رئيس حركة "النهضة" رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، على خلفية ما أسموه تراكم التجاوزات وسوء إدارة المؤسسة التشريعية وتعميق الخلافات بين النواب.

وتبنت هذه العريضة في البداية كتلة "الحزب الدستوري الحر"، بقيادة رئيستها عبير موسي، والتي سرعان ما حشدت تأييد عدد من النواب خاصة من أعضاء الكتلة الديمقراطية والمستقلين.

ويسمح الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان التونسي بسحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه، على أن يتم تجميع ما لا يقل عن 73 إمضاء، وتودع العريضة فيما بعد في مكتب الضبط ضمن مطلب كتابي معلل، ويعرض الطلب بعد ذلك على الجلسة العامة، ويصادق عليه في حال حصد 109 أصوات.