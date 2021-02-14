العراق... رغد صدام حسين تنشر فيديو "واقعة أليمة ليست للنسيان"

علقت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، على حادث "ملجأ العامرية" الذي استهدفته القوات الأمريكية سنة 1991.

ونشرت رغد صدام حسين، مقطع فيديو يشرح "الواقعة الأليمة" التي حدثت في الثالث عشر من فبراير/ شباط 1991 وقالت: "ملجأ العامرية، ذاكرة ليست للنسيان".

​وقبل ثلاثين عاما، اسُتهدف الملجأ الذي يقع في منطقة العامرية غربي بغداد، خلال عملية "عاصفة الصحراء" بقنبلتين كبيرتين قتلتا 408 من المدنيين، بينهم 52 طفلا، و261 امرأة، و26 آخرين من جنسيات عربية.