سلطنة عمان تقرر توطين مهن في مؤسسات التعليم العالي الخاصة

أصدر وزير العمل في سلطنة عمان محاد بن سعيد باعوين قرارا يقضي باقتصار مزاولة بعض المهن على العمانيين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة سعيا إلى تحقيق التوطين والإحلال.

وبحسب تغريدة نشرتها وكالة الأنباء العمانية على حسابها في "تويتر"، فإن القرار ينص على أن يزاول العمانيون فقط جميع المهن الإدارية والمالية والمهن المتصلة بدوائر وأقسام عمادة القبول والتسجيل وشؤون الطلبة والخدمات الطلابية وجميع المهن المتعلقة بالإرشاد الطلابي والإرشاد الاجتماعي والتوجيه الوظيفي.

وأوضح وكيل وزارة العمل الشيخ نصر بن عامر الحوسني أن القرار ينص على أن يزاول العمانيون فقط جميع المهن الإدارية والمالية والمهن المتصلة بدوائر وأقسام عمادة القبول والتسجيل وشؤون الطلبة والخدمات الطلابية وجميع المهن المتعلقة بالإرشاد الطلابي والإرشاد الاجتماعي والتوجيه الوظيفي مؤكدًا أن الوزارة بالتعاون مع شركائها في أطراف الإنتاج مستمرة في بحث ودراسة أوضاع سوق العمل وإيجاد حلول متفق عليها لتعزيز الاستثمار وتمكين الكوادر الوطنية.

معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين #وزير_العمل يصدر قرارًا يقضي باقتصار مزاولة بعض المهن على العُمانيين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة سعيًا إلى تحقيق التوطين والإحلال. pic.twitter.com/cQ9Nho75Vw — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) February 14, 2021

من جانبه أكد وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتعليم العالي بخيت بن أحمد المهري أن الجامعات والكليات الخاصة تعد جزءا مهمًّا من منظومة القطاع الخاص في السلطنة. وقد شهدت هذه الجامعات والكليات نموًّا في عددها إذ بلغ 28 جامعة وكلية كما شهدت تطوّرًا ملحوظًا على مستوى البنية الأساسية والبرامج الدراسية التي تقدّمها مما عزّز من دورها الوطني في إيجاد فرص وظيفية لأبناء الوطن.

وبين المسؤول العماني أن التعاون المشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة العمل والجامعات والكليات الخاصة ممثلة في اللجنة التنسيقية لمؤسّسات التعليم العالي الخاصة يأتي في إطار سعي المؤسسات الحكومية والتعليمية لتحقيق رؤية عُمان 2040 التي تهدف إلى إيجاد تعليم عالٍ شامل وتعلّم مستدام وبحث علمي يقود إلى مجتمع معرفي وقدرات وطنيّة منافسة.