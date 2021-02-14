إيران تتهم السعودية بارتكاب "أكبر مجزرة في القرن" وتوجه دعوة إلى أمريكا

دعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، واشنطن لإثبات صدقها فيما يخص الإعلان عن تراجعها عن تقديم الدعم العسكري، وبناء السلام في اليمن.

دمشق - سبوتنيك. وقال كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر حاجي، في مقابلة مع وكالة " سبوتنيك ": "على الأمريكيين أن يثبتوا ذلك عمليا، ويثبتوا كم هم صادقون"، وذلك تعليقا على إعلان واشنطن إيقاف الدعم العسكري للعمليات في اليمن.

وأضاف الدبلوماسي الإيراني، "النظام السعودي ارتكب ضد اليمنيين أكبر مجزرة في القرن، وواشنطن قدمت لهم الدعم والسلاح والتعاون العسكري، فإذا تراجعوا عن هذه القرارات وساعدوا على إرساء السلام، نرى ذلك خطوة كبيرة لإصلاح الأخطاء الفادحة التي ارتكبوها ضد الشعب اليمني".

وكانت إيران رحبت بإعلان واشنطن وقف دعمها للحرب في اليمن، معتبرة "وقف الدعم (الأمريكي) وعدم بيع الأسلحة للتحالف السعودي، إن لم يكن مناورة سياسية، يمكن أن يكون خطوة نحو تصحيح أخطاء الماضي".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ، مؤخرا، أن الولايات المتحدة ستوقف دعمها لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، لكنه تعهد بمواصلة مساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها، كما أكد أن بلاده ستكثف جهودها الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية للأزمة اليمنية.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا موالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات جماعة "أنصار الله" المدعومين من إيران. وتقول تقديرات الأمم المتحدة إن اليمن، الذي فرض عليه التحالف حظرا بحريا وبريا وجويا، يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.