بسبب كورونا... مقتدى الصدر يعلن إيقاف صلوات الجمعة

ووفقا لبيان صادر عن مكتبه الخاص نشره موقع "السومرية نيوز" العراقي أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، إيقاف صَلواتِ الجُمُعةِ حتى إشعارٍ آخَر بسبَبِ الظروفِ الصحيّةِ.

وأكد البيان أنه "نظرا للظروف الصحية الصعبة مع تزايد أعداد الإصابات ب‍كورونا، وتماشيا مع قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة، تقرر إيقاف صلاة الجمعة في كافة المحافظات وتوابعها إلى إشعار آخر".

يشار إلى أن موقف الصدر يتماشى مع الموقف العام في العراق حيث أعلنت الحكومة العراقية، أمس السبت، إغلاق المقاهي والمطاعم والمتاجر ودور السينما والمساجد، فضلا عن فرض حظر شامل للتجوال أيام الجمعة والسبت والأحد، وجزئي باقي أيام الأسبوع، اعتبارا من الخميس المقبل ولمدة أسبوعين، في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ترأس أمس السبت، اجتماعا هاما للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية"، لافتا إلى أنه "جرى خلال الاجتماع بحث مستجدات جائحة كورونا في البلاد، في ظل تزايد عدد الإصابات بين المواطنين، فضلا عن مناقشة أهم الإجراءات التي يمكن من خلالها احتواء الفيروس والحد من انتشاره".

وأضاف البيان أن "الاجتماع تمخض عن فرض حظر التجول الشامل أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، اعتبارا من يوم 18 فبراير/شباط 2021، فيما يكون الحظر الجزئي لأيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة الثامنة مساء، ولغاية الساعة الخامسة فجرا ولغاية يوم 8 آذار/ مارس 2021، ويعاد النظر حسب الموقف الوبائي".

جدير بالذكر أن ربى حسن فلاح، مدير العلاقات العامة في وزارة الصحة العراقية، قد أكدت الخميس الماضي أن البلاد تشهد تزايدا مستمرا في أعداد الإصابات بكورونا وتراجعا في حالات الشفاء، مؤكدة أن استمرار الوضع على هذه الشاكلة، قد يؤدي إلى انهيار في مستوى المؤسسات الصحية، على الرغم من السيطرة على الأوضاع حتى هذه اللحظة.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت الخميس الماضي، تسجيل 2369 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 636 ألفا و908 حالات، محذرة من حالة التراخي والاستهانة بالإجراءات الوقائية، قائلة: "إن المؤشرات الوبائية في العراق الصادرة عن مراكز الرصد الوبائي تشير إلى أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في العراق أصبح مقلقا جدا".