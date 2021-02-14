تونس.. إضراب عام للأطباء وطلبة الطب

دعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، اليوم الأحد، طلبة الطب والأطباء الداخليين والمقيمين إلى تنفيذ إضراب عام وطني لمدة ثلاثة أيام، إبتداء من يوم غد الإثنين.

وذكرت قناة "نسمة"، صباح اليوم الأحد، أن سبب الإضراب هو للمطالبة بإصدار أمر تسمية مستشفى باسم الدكتور بدر الدين العلوي، الذي توفّي في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، إثر سقوطه في مصعد كهربائي بمستشفى جندوبة.

ولم تقف مطالب الإضراب عند هذا الحد، بل تدعو إلى إقرار التعويض المادي لعائلة الدكتور العلوي في أجل محدد كردّ اعتبار للدكتور الراحل، ماديا ومعنويا.

وشددت المنظمة التونسية للأطباء الشبان في بيان إضرابها، على ضرورة إصدار أمر تشكيل الهيئة الوطنية لإصلاح قطاع الصحة العمومية، مع الأخذ بعين الاعتبار مقترح المنظمة حول صلاحياتها وتركيبتها، كونها أقل ما يمكن فعله في محاولة إنقاذ قطاع الصحة الذي دفع الدكتور بدر الدين العلوي ثمن انهياره، والفساد المستشري فيه وفق نص بيان المنظمة التونسية.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، الخميس الماضي، إن بلاده تشهد حالة استقرار على مستوى الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الوضع الوبائي سجل بداية استقرار على مستوى عدد الإصابات بفيروس كورونا والوفيات، مشددا في المقابل على ضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية الموضوعة للغرض، والتزام المواطنين بكل القرارات التي يتم الإعلان عنها، والتحلي بالحذر واليقظة وعدم التراخي في مواجهة هذه الجائحة.

ووافقت السلطات الصحية في تونس، في وقت سابق، على منح رخصة للقاح "سبوتنيك-V" الروسي.