وزير أردني يرجح إجراء الانتخابات البلدية وفق قانون جديد

رجح وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية في الأردن موسى المعايطة، أن تجرى الانتخابات البلدية وفقا لقانون الانتخاب الجديد المنتظر البدء بمناقشته.

ووفقا لموقع "عمون" الأردني، قال المعايطة إنه "يأمل بإجراء الانتخابات البلدية وفق القانون الانتخابي الجديد".

وكان المعايطة قد أعلن الأربعاء الماضي، أن قانون الإدارة المحلية الذي سحبته الحكومة من مجلس النواب لإجراء تعديلات عليه، سيرسل لمجلس النواب خلال دورته الحالية، حيث ستجرى الانتخابات البلدية والمجالس المحلية "اللامركزية" المنتظرة هذا العام بموجبه.

وأشار إلى أن الحكومة سترفع القانون لمجلس النواب خلال الدورة الحالية، لافتا إلى أن العمل جار على إجراء التعديلات اللازمة من خلال خطة للحوار الوطني، حيث أصبح من الضروري إجراء بعض التعديلات الخاصة بالعلاقة بين مجلس المحافظة، مع المحلي وغيرها من التعديلات. بحسب موقع "الدستور" الأردني.

وحول صحة وجود توجه حكومي لحل المجالس البلدية، أفاد المعايطة بأنه لا يوجد قرار حاليا من الحكومة لحل المجالس البلدية.

وأوضح أن هذا القرار من صلاحيات مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الإدارة المحلية.

كما أكد أن الانتخابات البلدية واللامركزية المقررة العام الحالي ستجرى بالقانون الجديد للإدارة المحلية، والذي تعمل الحكومة بشكل حثيث على وضع التعديلات اللازمة على مواده.