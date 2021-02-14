الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

ونشرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أفادت من خلالها بوفاة الأميرة دنا، وبأنه سيصلى عليها اليوم الأحد، في مكة المكرمة.
#الديوان_الملكي: وفاة سمو الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود. https://t.co/qYXAdKlkJw#واس pic.twitter.com/JYPTgpZcqk— واس الأخبار الملكية (@spagov) February 14, 2021
ونشرت الوكالة نص البيان، الذي جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة دنا بنت عبد الله بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الأحد الموافق 2 / 7 / 1442هـ ، في مكة المكرمة".
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