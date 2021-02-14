الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، وفاة الأميرة دنا بنت عبد الله بن تركي بن عبد العزيز آل سعود.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أفادت من خلالها بوفاة الأميرة دنا، وبأنه سيصلى عليها اليوم الأحد، في مكة المكرمة.

#الديوان_الملكي: وفاة سمو الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود. https://t.co/qYXAdKlkJw#واس pic.twitter.com/JYPTgpZcqk — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 14, 2021

ونشرت الوكالة نص البيان، الذي جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة دنا بنت عبد الله بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الأحد الموافق 2 / 7 / 1442هـ ، في مكة المكرمة".