العراق… مقتدى الصدر: يجب توفير لقاح كورونا للفقراء

قال مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق، إنه لا يجب على الحكومة العراقية أن تفرق بين الشعب والطبقة السياسية فيما يتعلق بالحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وفي وقت سابق اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، إيقاف صلاة الجمعة في المساجد بسبب انتشار وباء كورونا بحسب ما ذكرته شبكة "السومرية نيوز"، في تقرير آخر.

ويتماشى موقف مقتدى الصدر مع الموقف العام في العراق حيث أعلنت الحكومة العراقية، أمس السبت، إغلاق المقاهي والمطاعم والمتاجر ودور السينما والمساجد، فضلا عن فرض حظر شامل للتجوال أيام الجمعة والسبت والأحد، وجزئي باقي أيام الأسبوع، اعتبارا من الخميس المقبل ولمدة أسبوعين، في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس الماضي، تسجيل 2369 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 636 ألفا و908 حالات حتى ذلك التاريخ.

وحذرت الصحة السعودية من التراخي والاستهانة بالإجراءات الوقائية، مشيرة إلى أن "المؤشرات الوبائية في العراق الصادرة عن مراكز الرصد الوبائي تشير إلى أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في العراق أصبح مقلقا جدا".