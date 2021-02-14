في عيد الحب... زيادة غير مسبوقة في التسوق بين الأردنيين

كشفت تقارير صحفية، عن زيادة غير مسبوقة في التسوق في فترة عيد الحب بين الأردنيين، مع زيادة إنفاق المتسوقين بنسبة 115% خلال العقد الماضي.

ووفقا لمؤشر ماستركارد السنوي للحب، أن الأردن تنفق على الهدايا والتجارب بنسبة 337% أكثر مقارنة بعشر سنوات مضت.

وزاد الإنفاق على الهدايا التقليدية والنزهات الخارجية خلال العقد الماضي، فعلى سبيل المثال زاد الإنفاق على الزهور بنسبة 242% وعلى المجوهرات بنسبة 98%، وكذلك على الذهاب إلى المطاعم بنسبة 117%.

وسجل التسوق عبر الإنترنت نموا مطردا على مدار العقد الماضي ليصل أعلى مستوياته على الإطلاق، مع زيادة بنسبة 305% في معاملات الشراء عبر الإنترنت في فترة عيد الحب على مدار السنوات العشر الماضية.

ونقل موقع "عمون" الأردني عن رمزي الأمعري، مدير منطقة لبنان والمشرق العربي لدى ماستركارد، قوله إن "مؤشر ماستركارد السنوي للحب قدم معلومات قيمة حول اتجاهات التسوق لدى المستهلك وسلوكه خلال هذه الأوقات في العام لحوالي عقد من الزمن".

وعلى الرغم من أن هذا العام لم يكن اعتياديا بسبب جائحة كورونا، لا تزال فترة عيد الحب تشهد توجها كبيرا هو الأعلى نحو الإنفاق حيث يتجه الناس من حول العالم إلى الإنترنت والمتاجر الإلكترونية لشراء الهدايا".