الملياردير المصري ساويرس يتذكر قائد عربي: اغتالته قوى الشر بلا رحمة

حرص الملياردير ورجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، اليوم الأحد، على تذكر صفات قائد عربي راحل من واقع معرفته الشخصية به.

وقال ساويرس عن الحريري عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "رحمة الله عليه الرئيس الحريري، قائد وطني خير ذكي، بنى لبنان الحديث، ووضع لبنان على طريق النمو الاقتصادي، اغتالته قوى الشر بلا رحمة".

رحمة الله عليه ..الرئيس الحريري قائد وطنى خير ذكى بنى لبنان الحديث ووضع لبنان على طريق النمو الاقتصادى 🙏❤️ اغتالته قوى الشر بلا رحمة .... https://t.co/6EpvbbsPif — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 14, 2021

وردا على سؤال متابع إن كان يعرف الحريري شخصيا، أجابه ساويرس: "نعم، كان شخصية جميلة وودودة ومتواضعة ولها هيبة".

ايوه ... شخصية حميلة ودوودة متواضعة و لها هيبة ... https://t.co/IDPiouhwMc — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 14, 2021

​وجاء حديث نجيب ساويرس عن رئيس وزراء لبنان الأسبق، رفيق الحريري، بمناسبة تزامن اليوم الأحد الذكرى الـ16 لاغتياله.

وأحيا رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، اليوم الأحد، الذكرى الـ16 لوفاة والده، رفيق الحريري.

وشارك الحريري عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورا من زيارته لقبر والده، مع عدد من أفراد عائلته.

وتم استهداف سيارة رفيق الحريري، رئيس وزراء لبنان الأسبق، بسيارة أخرى مفخخة، وهو رجل أعمال كبير، حمل حتى وفاته الجنسيتين السعودية واللبنانية.

وعمل رفيق الحريري الذي تولى الوزارة أولا في عام 1992 حتى 1998، على النهوض بلبنان اقتصاديا وسياسيا، وتولى الوزارة مرة أخرى في 2000 وحتى استقالته في 2004 قبل الاغتيال بعام، وكان أيضا رئيس حزب تيار المستقبل من 92 وحتى اغتياله.

وقتل إلى جانب رفيق الحريري 21 شخصا، وأكثر من 100 جريح منهم حارسه الشخصي، ووزير الاقتصاد اللبناني الأسبق باسل فليحان، حيث تصدعت المباني المجاورة لمكان الانفجار الذي بنى فيه الآن نصب تذكاري للحريري.

وبعد عام من وفاته قال ابنه سعد الحريري: "ما زلت أشعر أني أعيش اللحظة التي اغتالوا بها والدي الرئيس الشهيد، الوالدة وأنا وإخوتي وكل العائلة بل كل رفاق الرئيس الشهيد الذين عرفوه عن كثب ربما لا يستطيعون مغادرة هذه اللحظة. إن 14 فبراير جرح عميق جداً، كانت له تداعيات كثيرة على كل صعيد".

وعملت المحكمة الخاصة بلبنان على التحقيق في قضية الاغتيال، وأصبحت وقتها أول محكمة جنائية دولية تنظم في غياب المتهمين الممثلين بمحامين.

ولـ"حزب الله" اللبناني موقف من القضية، والمتهمون في الأمر من "حزب الله"، الذي قال الأمين العام له حسن نصر الله، في وقت سابق إنه لا يعترف بهذه المحكمة وأن المراهنين عليها يلعبون بالنار.