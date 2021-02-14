العراق: نبحث إقامة مرافق لتخزين النفط في الصين وباكستان

قال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، اليوم الأحد، إن بلاده في مرحلة متقدمة من محادثات مع شركات صينية حكومية لبحث إقامة مرافق لتخزين الخام في الصين، في إطار خطة لتعزيز مبيعات النفط إلى آسيا.

ونقلت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأحد، عن عبد الجبار، أن العراق يدرس كذلك مقترحات تقدمت بها الحكومة الباكستانية لبناء خزانات نفط خام في باكستان.

وتابع أن لدى وزارة النفط العراقية خططا أيضا لإقامة مرافق تخزين في بعض الدول الأخرى، وفقا لما تقتضيه مصلحة العراق في تسويق نفطه.

سبق أن صرح إحسان عبد الجبار، الأربعاء الماضي، أن بلاده تتوقع أن يبلغ إجمالي إنتاج الخام في المتوسط 3.6 مليون برميل يوميا في فبراير/ شباط، إذا التزم إقليم كردستان شبه المستقل بتخفيضات إنتاج النفط المقررة من أوبك+.

وأوضح عبد الجبار، في إفادة صحفية في بغداد، الأربعاء الماضي، أنه "يتوقع أن تبلغ الصادرات 2.9 مليون برميل يوميا في المتوسط"، مشيرا إلى أنه يتوقع أن "تُبقي أوبك وحلفاؤها سياستهم للإنتاج دون تغيير خلال الاجتماع القادم، مؤكدا التزام العراق بسياسة الإنتاج المتبعة".

وفي بيان لها، الثلاثاء الماضي، أكدت وزارة النفط العراقية المضي بخطط إدامة الإنتاج من الحقول النفطية، لافته إلى أن "زيادة الإنتاج مرهونة بحاجة وتقبل السوق النفطية العالمية".

وقال كريم حطاب وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن"الوزارة ماضية بخطط إدامة الإنتاج من الحقول النفطية، وأي زيادة في الإنتاج مستقبلاً مرهونة بحاجة وتقبل السوق النفطية العالمية وبما لا يؤثر سلباً عليها في ظل التحديات التي تواجهها".

وشدد على أن "العراق ملتزم باتفاق خفض الإنتاج الذي أقرته (أوبك بلس)، في ظل التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية ومنتجي النفط في العالم بسبب فيروس كورونا وما سببه من انكماش وركود في الاقتصاد العالمي".