الحكومة المصرية تحظر مادة كانت تستخدم في المخبوزات وتؤكد: مسرطنة

ووفقا لموقع "مصراوي" المحلي فقد قرر علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حظر مادة "برومات البوتاسيوم"، والتي كانت تستخدم في المخبوزات والمعجنات.

القرار الذي حمل رقم 31 لسنة 2021، ونشر أمس الأحد في الجريدة الرسمية، تنص مادته الأولى على أنه: يحظر على أصحاب المخابز البلدية والسياحية والأفرنجية ومحلات الحلوى، استخدام مادة برومات البوتاسيوم في إنتاج المخبوزات والمعجنات؛ لاحتوائها على مواد مسرطنة.

وبالنسبة لعقوبة المخالفين أكدت المادة الثانية من القرار على أن مَن يخالف القرار يُعاقب وفقًا لما نصت عليه المادة 5 من قانون رقم 281 لعام 1994، على أن يتم ضبط المادة وإعدامها؛ إذ تعد المادة من المركبات الكيميائية، وهي مؤكسدة قوية تأخذ شكل بلورات بيضاء أو مسحوق.

يشار إلى أن المادة 5 من قانون رقم 281 لعام 1994 تنص على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص فرض حد أدنى أو حد معين من العناصر فى تركيب العقاقير الطبية أو الأدوية، أو فى المواد المستعملة فى غذاء الانسان أو الحيوان أو فى المواد المعدة للبيع باسم معين أو فى أية بضائع أو منتجات أخرى.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من ركب أو صنع أو أنتج بقصد البيع أو باع أو عرض أو طرح للبيع، أو حاز أو أحرز بقصد البيع، أو استورد مواد مركبة أو مصنوعة أو منتجة بالمخالفة لأحكام هذا القرار مع علمه بذلك.

وفي تصريحات صحفية أكد محمد فتحي سالم، أستاذ بكلية الزراعة بجامعة السادات، أن مادة برومات البوتاسيوم يستخدمها أصحاب المخابز وتسبب ملمسًا ناعمًا للعيش الفينو، كما تقوم بتسريع فترة التخمير الخاصة بالعجين، لافتا إلى أن نيجيريا على سبيل المثال منعت تلك المادة منذ عام 2003، وفي المملكة العربية السعودية جرى منعها في عام 2009، بينما كانت مصر تستخدمها حتى أمس، مطالبًا وزير التموين بحظر تلك المادة أيضًا على الدواجن؛ لأنها موجودة في بعض الإضافات الخاصة بالتوابل.