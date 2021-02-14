وزير خارجية الجزائر يجري مباحثات هاتفية مع المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا

أجرى وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، مباحثات ثنائية عبر الهاتف مع يان كوبيتش، المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثتها.

وكتب بوقادوم، على "تويتر"، اليوم الأحد، أنه بحث مع كوبيتش "سبل الدفع بالمسار السياسي الأممي لحل الأزمة الليبية ودور الجزائر ودول الجوار في دعم هذه الجهود بما يحفظ وحدة وسيادة هذا البلد الشقيق بعيدا عن التدخلات الأجنبية".

وتابع: "شكلت هذه الأشياء، المحاور الأساسية للمكالمة الهاتفية التي تلقيتها اليوم من يان كوبيتشن، الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا".

وقرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الشهر الماضي، تعيين الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيتش، مبعوثا خاصا للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسا لبعثتها.

وعين كوبيتش، خلفا للبلغاري نيكولاي ملادينوف، الذي أعلن في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي اعتذاره لأسباب "عائلية".

سبل الدفع بالمسار السياسي الأممي لحل الأزمة الليبية ودور الجزائر ودول الجوار في دعم هذه الجهود بما يحفظ وحدة وسيادة هذا البلد الشقيق بعيدا عن التدخلات الأجنبية، شكلت المحاور الأساسية للمكالمة الهاتفية التي تلقيتها اليوم من السيد يان كوبيشن الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا. pic.twitter.com/2WWT8Lw4b7 — Sabri Boukadoum | صبري بوقدوم (@Boukadoum_S) February 14, 2021

وشغل كوبيتش (68 عاما) منذ يناير/ كانون الثاني من عام 2019 منسقا خاصا للأمم المتحدة في لبنان، بحسب "فرانس 24"، ووترأس سابقا البعثة الأممية في العراق بين عامي 2015 و2018 وفي أفغانستان بين 2011 و2015.

وشغل كوبيتش منصب وزير خارجية بلاده بين عامي 2006 و2009 وأمينا عاما لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بين 1999 و2005.