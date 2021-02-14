وسط انتشار أمني مكثف... تظاهرات محدودة في البحرين

ونشر مستخدمون لمواقع وسائل التواصل الاجتماعي صورا لتظاهرات محدودة مع مشاركين رفعوا لافتات معارضة للنظام في ضواحي العاصمة المنامة.
في المقابل انتشرت قوات من شرطة مكافحة الشغب في عدد من الأحياء، بحسب "فرانس برس".
ومساء أمس السبت، نظم معارضون تظاهرات في أحياء بالقرب من العاصمة بالإضافة إلى شمال وغرب البلاد.
وتأتي هذه التظاهرات في الذكرى السنوية العاشرة لبدء احتجاجات عام 2011، التي تطالب بإدخال إصلاحات إلى النظام في المملكة.
تظاهرات في عالي جنوب المنامة تحيي ذكرى ثورة 14 فبراير#bh14feb#Bahrain #البحرين #ثورة_١٤_فبراير pic.twitter.com/p7JPGoGhgr
— مرآة البحرين (@BahrainMirror) February 14, 2017
ولكن ظل عدد المشاركين في التظاهرات الأخيرة، محدودا جدا بالمقارنة مع التظاهرات في السابق بسبب التشديد الامني في البلاد بالإضافة إلى تفشي فيروس كورونا حيث تشهد البحرين زيادة في عدد الحالات في الأيام الأخيرة.
#البحرين | تظاهرات حاشدة في العاصمة #المنامة ومناطق أخرى إحياءً للذكرى الـ10 للانتفاضة
https://t.co/r8nX7Iqj0z
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) February 14, 2021
وكانت الشرطة نشرت قبل الذكرى العاشرة تعزيزات في قرى وعلى الطرق السريعة التي كثيرا ما عمد متظاهرون في مناسبات سابقة إلى قطعها أمام حركة المرور بالإطارات المشتعلة.
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