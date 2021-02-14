وسط انتشار أمني مكثف... تظاهرات محدودة في البحرين

انطلقت تظاهرات محدودة ومتفرقة، اليوم الأحد، في عدد من المناطق بالبحرين، وسط انتشار مكثف لقوات الأمن.

ونشر مستخدمون لمواقع وسائل التواصل الاجتماعي صورا لتظاهرات محدودة مع مشاركين رفعوا لافتات معارضة للنظام في ضواحي العاصمة المنامة.

في المقابل انتشرت قوات من شرطة مكافحة الشغب في عدد من الأحياء، بحسب "فرانس برس".

ومساء أمس السبت، نظم معارضون تظاهرات في أحياء بالقرب من العاصمة بالإضافة إلى شمال وغرب البلاد.

​وتأتي هذه التظاهرات في الذكرى السنوية العاشرة لبدء احتجاجات عام 2011، التي تطالب بإدخال إصلاحات إلى النظام في المملكة.

​ولكن ظل عدد المشاركين في التظاهرات الأخيرة، محدودا جدا بالمقارنة مع التظاهرات في السابق بسبب التشديد الامني في البلاد بالإضافة إلى تفشي فيروس كورونا حيث تشهد البحرين زيادة في عدد الحالات في الأيام الأخيرة.

#البحرين | تظاهرات حاشدة في العاصمة #المنامة ومناطق أخرى إحياءً للذكرى الـ10 للانتفاضة

https://t.co/r8nX7Iqj0z — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) February 14, 2021

وكانت الشرطة نشرت قبل الذكرى العاشرة تعزيزات في قرى وعلى الطرق السريعة التي كثيرا ما عمد متظاهرون في مناسبات سابقة إلى قطعها أمام حركة المرور بالإطارات المشتعلة.