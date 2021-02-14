السعودية... "الشؤون الإسلامية" تصدر توجيها للمصلين بعد إغلاق 62 مسجدا

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية توجيها جديدا للمصلين في ظل إغلاق نحو 62 مسجدا خلال أسبوع على خلفية تفشي كورونا.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر اليوم الأحد: "باشرت الوزارة اليوم إغلاق 5 مساجد مؤقتاً بثلاث مناطق بعد ثبوت 5 حالات كورونا بين صفوف المصلين".

وأوضحت أن "مجموع ما تم إغلاقه خلال سبعة أيام 62 مسجداً تم فتح 52 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية؛ في إطار الحرص على صحة المصلين تحقيقاً لرسالة الوزارة".

ووجهت الوزارة المصلين حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا "إلى عدم الذهاب إلى المسجد خشية إلحاق الضرر بالمصلين".

وجددت التأكيد على "أهمية العمل وفق الإجراءات الاحترازية عند الذهاب للمساجد ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي لحمايتهم من خطر كورونا".

ودعت الوزارة المصلين حال الاشتباه بالإصابة بفيروس #كورونا إلى عدم الذهاب إلى المسجد خشية إلحاق الضرر بالمصلين، فيما جددت التأكيد على أهمية العمل وفق الإجراءات الاحترازية عند الذهاب للمساجد ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي لحمايتهم من خطر كورونا.#نعود_بحذر — وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) February 14, 2021

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة.