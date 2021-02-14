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    مركز الحجر الصحي في مدينة صنعاء اليمن

    وزير الصحة اليمني يتوقع حصول بلاده على 12 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا خلال 2021

    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
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    توقع وزير الصحة اليمني، قاسم بحيبح، اليوم الأحد، حصول بلاده على 12 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال العام الجاري، تكفي لنحو 6 ملايين شخص، عبر مبادرة كوفاكس التي يشترك فيها التحالف العالمي من أجل اللقاحات، والائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة، ومنظمة الصحة العالمية.

    القاهرة– سبوتنيك. وقال بحيبح، خلال اجتماع مع رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن ووفقاً لما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي تبثُ من عدن والرياض، إن "أولى دفعات لقاح كورونا ستصل اليمن مع بداية الربع الثاني من العام الجاري تشمل حوالي مليونين و316 ألف جرعة، كافية لتطعيم أكثر من مليون يمني".

    طفل يمني يأكل من بقايا القمامة في صنعاء، اليمن
    © AFP 2021 / Abdel Rahman Abdallah
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    وأضاف: "تم التقدم من خلال مكتب منظمة الصحة العالمية بمشروع إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتمويل كلفة لقاح تغطي 50 بالمئة إضافية من السكان للوصول إلى نسبة تغطية 70 بالمئة على الأقل من السكان".

    وخلال الاجتماع، وجه رئيس الحكومة اليمنية وزارة الصحة بـ"إعداد خطة وطنية شاملة لنشر وتوزيع لقاح كورونا كوفيد -19"، مشددا على "ضرورة مراعاة تغطية الخطة لجميع المناطق اليمنية، وإعداد برنامج التسجيل لبيانات المستهدفين للحصول على اللقاح بدءًا بالفئات ذات الأولوية ووفقاً لمعايير وإطار العمل بالقيم المتبعة للتطعيم ضد كوفيد-19".

    وأكد الوزير بحيبح أهمية الأخذ في الاعتبار اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة والإجراءات الوقائية وللحد من حدوث أي تفشي لموجه جديدة من الجائحة والاستمرار في تقوية قدرات القطاع الصحي.

    وفي الثالث من شباط/ فبراير الجاري، أعلن التحالف العالمي للقاحات، تخصيص 2.316.000 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" لليمن، خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن مبادرة "كوفاكس" المعنية بتوزيع عادل للقاحات ضد فيروس كورونا المستجد وخاصة الدول الفقيرة.

    وتسعى مبادرة "كوفاكس" لتوفير جرعات من اللقاح لما لا يقل عن 20 بالمئة من مواطني 145 دولة بحلول نهاية العام 2021، وسيتم توزيع ما يقارب 337.2 مليون جرعة بصورة إجمالية، ستمكن من تلقيح 3.3 بالمئة من سكان تلك الدول، مع التركيز على الأكثر عرضة للمرض وأعضاء الفرق الطبية.

    وسجلت الحكومة الشرعية في مناطق سيطرتها، حتى مساء السبت، 2142 إصابة مؤكدة منها 616 حالة وفاة، و1430 حالة تعافي.

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