الحريري: لا مخرج للأزمة في لبنان بعيدا عن العرب والمجتمع الدولي

أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، اليوم الأحد، أن كافة الدول تريد مد يد العون للبنان لكنها تنتظر تشكيل حكومة اختصاصيين.

بيروت- سبوتنيك. وعلق الحريري على تعثر تشكيل حكومته لاصطدامه بعراقيل توزيع الحصص الوزارية والتوازن السياسي في لبنان، مشيرا إلى أنه لا مخرج من الأزمة بمعزل عن العرب والمجتمع الدولي.

وقال الحريري: "إنه لا مخرج من الأزمة بمعزل عن العرب والمجتمع الدولي ومن دون مصالحة عميقة مع الأشقاء العرب والتوقف عن استخدام البلد منصة للهجوم على دول الخليج العربي وتهديد مصالح".

لا مخرج من الازمة بمعزل عن العرب والمجتمع الدولي ومن دون مصالحة عميقة مع الاشقاء العرب والتوقف عن استخدام البلد منصة للهجوم على دول الخليج العربي وتهديد مصالح اللبنانيين. هذه معادلة ارساها الرئيس الشهيد #رفيق_الحريري وكل خطوة نقوم بها هي من وحي مدرسته، لخدمة #لبنان واللبنانيين. — Saad Hariri (@saadhariri) February 14, 2021

وأضاف: "في كل لقاءاتي العربية والدولية، وفي كل اتصالاتي هناك جهوزية واستعداد لا بل حماس، لمساعدة لبنان، لوقف الانهيار".

وتابع: "أزور الدول العربية والدول في المنطقة وفي العالم، لأحشد الدعم للبنان ولأرمم العلاقات وخصوصا العربية، حتى ينطلق الحل بسرعة، عندما تتشكل الحكومة، وسوف تتشكل".

أزور الدول العربية والدول في المنطقة وفي العالم، لأحشد الدعم للبنان ولأرمم العلاقات وخصوصا العربية، حتى ينطلق الحل بسرعة، عندما تتشكل الحكومة، وسوف تتشكل #١٤_شباط — Saad Hariri (@saadhariri) February 14, 2021

وقال: "إنه من يمنع تشكيل الحكومة يمنع إطلاق الإصلاحات، يؤخر وقف الانهيار وإعادة الإعمار".

كما تحدث الحريري في كلمة متلفزة في الذكرى السادسة عشرة على اغتيال والده رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري وقال: "إنه منذ بضعة أشهر، صدر حكم من المحكمة الخاصة بلبنان على سليم عياش، أحد قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، هذا الحكم سيُنفذ، وعياش سيُسلم، مهما طال الزمن. والأهم، أن مسلسل الاغتيالات، يجب أن يتوقف وسيتوقف، وإلا هناك مشكل كبير في البلد".

كما أكد الحريري على "الحاجة الماسة لحكمومة باختصاصيين غير حزبيين وضعت خطوطها مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

وأشار الحريري إلى أنه "لا تراجع عن عدم إعطاء "الثلث المعطل" لأن ذلك يعني العودة إلى صاحب الثلث ومقايضته في الملفات".