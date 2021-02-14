خبير سعودي يتوقع تعرض المملكة لكتلة قارسة البرودة ويحدد موعد وصولها إلى الرياض

توقع خبير سعودي أن تتعرض المملكة لكتلة هوائية قارسة البرودة تصل فيها درجات الحرارة إلى 22 درجة تحت الصفر في إحدى النقاط الواقعة شمالي البلاد، وتتوغل حتى العاصمة الرياض.

جاء ذلك وفق ما أفاد به عبد الله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، في تغريدات بحسابه على تويتر.

وقال المسند: "متوقع أن تتوغل كتلة هوائية قارسة البرودة من مساء يوم الثلاثاء على أقصى الشمال السعودي، وتستمر في التوغل جنوباً حتى تبلغ العاصمة الرياض ليلة الخميس المتأخر، وذروتها تقع أيام الخميس، الجمعة والسبت".

متوقع أن تتوغل كتلة هوائية قارسة البرودة من مساء يوم الثلاثاء على أقصى الشمال السعودي،

وتستمر في التوغل جنوباً حتى تبلغ العاصمة #الرياض ليلة الخميس المتأخر،

وذروتها تقع أيام الخميس، الجمعة والسبت .. هذا والله أعلم. pic.twitter.com/FdGjAAoFod — أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) February 14, 2021

وأضاف أن حالة عدم الاستقرار القادمة قد تسبب سقوط بعض الثلوج الخفيفة صباح يومي الأربعاء والخميس شمالي وجنوبي منطقة تبوك شمال المملكة.

⚠️متوقع أن تهبط درجة الحرارة المحسوسة فوق قمم جبال #اللوز في شمال غرب #تبوك إلى نحو 22 درجة تحت الصفر‼️،



بينما درجة الحرارة العادية 10 درجات تحت الصفر، وذلك مساء الأربعاء، بينما درجة الحرارة العظمى (الظهر) تحت الصفر بدرجة واحدة، ويتزامن هذا مع توقع سقوط ندف الثلوج الخفيفة❄️. pic.twitter.com/a451oDd5oE — أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) February 14, 2021

وأشار إلى أن درجات الحرارة المحسوسة ستنخفض فوق قمم جبال اللوز في شمال غرب تبوك إلى نحو 22 درجة تحت الصفر، بينما ستبلغ درجة الحرارة العادية 10 درجات تحت الصفر، مساء الأربعاء، ودرجة الحرارة العظمى (الظهر) تحت الصفر بدرجة واحدة، ويتزامن هذا مع توقع سقوط ندف الثلوج الخفيف.