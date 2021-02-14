الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مفخخة لجماعة "أنصار الله" بأجواء محافظة مأرب

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، إحباط هجوم لجماعة "أنصار الله" بطائرة مفخخة في محافظة مأرِب غربي اليمن والتي تشهد معارك بين الطرفين للأسبوع الثاني على التوالي.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عبر حسابه على تويتر، أن "الجيش الوطني أسقط طائرة مُسيّرة مفخخة تابعة للحوثيين، أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية في جبهة صِرواح غربي محافظة مأرِب".

#صرواح

أبطال الجيش الوطني يسقطون طائرة مسيّرة مفخخة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية في جبهة صرواح غرب محافظة مارب. — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) February 14, 2021

​ وتعد هذه الطائرة الثانية التي يعلن الجيش اليمني إسقاطها خلال أيام غربي مأرِب، إذ أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، الخميس الماضي، عبر موقعها "26 سبتمبر" تمكن قوات الجيش من إسقاط طائرة استطلاعية تابعة للحوثيين في جبهة المَخْدَرة أثناء محاولتها الاقتراب من مواقع عسكرية.

وتشهد مديرية صِرواح والمناطق المتاخمة لمدينة مأرِب، منذ مطلع الأسبوع الماضي، معارك عنيفة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، إثر هجمات مكثفة للجماعة تحاول من خلالها تحقيق اختراق والتقدم إلى مدينة مأرِب مركز المحافظة الغنية بالنفط وسط مقاومة عنيفة من القوات الحكومية والقبليين الموالين لها.