الجزائر... إرهابي يسلم نفسه وبحوزته رشاش

أفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، بأن "إرهابيا سلم نفسه للسلطة العسكرية وبحوزته رشاش".

وأوضح البيان أن الإرهابي سلم نفسه، أمس السبت، للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بأقصى الجنوب الغربي الجزائري، وبحوزته بندقية رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزني ذخيرة، حسبما نقلت بوابة "أفريقيا" الإخبارية.

وتابع البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن، سلم إرهابي نفسه، يوم السبت 13 فبراير/شباط 2021، ويدعى أبدوكل محفوظ، المكنى أحمد الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012".

ووردت تحذيرات عدة بشأن تنامي الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء، وانعكاس ذلك على الوضع في منطقة المغرب العربي.

التحذيرات السابقة أكدتها العمليات التي قام بها الجيش الجزائري واستهدافه لبعض البؤر ومقتل بعض العناصر الإرهابية خلال الفترة الماضية.

وأوضح خبراء في حديثهم لـ"سبوتنيك"، أن الفترة المقبلة ستشهد عمليات في مناطق متفرقة ليس في الجزائر وحدها، إلا أن اختيار الجزائر في الوقت الحالي يرتبط بزعيم تنظيم القاعدة الجديد مبارك يزيد، المدعو أبو عبيدة يوسف العنابي، والذي يعى فعليا للتواصل مع الخلايا الموجودة داخل الجزائر.

وفي إطار عمليات البحث والتمشيط لوحدات الجيش الوطني الشعبي الجزائري بمنطقة مسلمون بولاية تيبازة، أسفرت عن القضاء على إرهابيين آخرين مطلع يناير/كانون الثاني الماضي.