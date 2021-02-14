أول سفير للإمارات في إسرائيل يؤدي اليمين الدستورية

وأفاد مكتب دبي الإعلامي بأن محمد محمود آل خاجة أدى اليمين كأول سفير للدولة في إسرائيل أمام محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي وبحضور منصور بن زايد.
UAE Ambassador to Israel, sworn-in before @HHShkMohd. pic.twitter.com/cNsZPUA6XN— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 14, 2021
وتسلم محمد بن راشد اليوم أوراق اعتماد سفراء جدد لدى الدولة وذلك في قصر الوطن بأبوظبي.
محمد بن راشد يتسلم بحضور منصور بن زايد أوراق اعتماد سفراء جدد لدى الدولة وذلك في قصر الوطن بأبوظبي. #الإمارات pic.twitter.com/MxrGuLFRkO— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 14, 2021
ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتين مع إسرائيل في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، لتطبيع العلاقات. وأقيم حفل التوقيع في البيت الأبيض، حيث تم التوصل إلى الاتفاقين بوساطة نشطة من الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
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