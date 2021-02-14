أول سفير للإمارات في إسرائيل يؤدي اليمين الدستورية

أدى محمد محمود آل خاجة اليمين الدستورية، اليوم الأحد، كأول سفير للإمارات في إسرائيل بعد قرار اتفاقية السلام التي وقعت عليها الإمارات في منتصف أيلول /سبتمبر الماضي.

وأفاد مكتب دبي الإعلامي بأن محمد محمود آل خاجة أدى اليمين كأول سفير للدولة في إسرائيل أمام محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي وبحضور منصور بن زايد.

وتسلم محمد بن راشد اليوم أوراق اعتماد سفراء جدد لدى الدولة وذلك في قصر الوطن بأبوظبي.

محمد بن راشد يتسلم بحضور منصور بن زايد أوراق اعتماد سفراء جدد لدى الدولة وذلك في قصر الوطن بأبوظبي. #الإمارات pic.twitter.com/MxrGuLFRkO — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 14, 2021

​ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتين مع إسرائيل في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، لتطبيع العلاقات. وأقيم حفل التوقيع في البيت الأبيض، حيث تم التوصل إلى الاتفاقين بوساطة نشطة من الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.