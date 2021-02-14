متحدث خارجية "الوفاق" لسبوتنيك: وفد مصري وصل طرابلس للإعلان عن إعادة افتتاح السفارة المصرية

قال المتحدث باسم خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد القبلاوي، إن وفدا مصريا وصل إلى العاصمة طرابلس تمهيدا للإعلان غدا عن إعادة افتتاح السفارة المصرية.

وتابع القبلاوي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الأحد، إن الافتتاح المرتقب لسفارة القاهرة في طرابلس يأتي بعد إعادة التنسيق بين حكومتي البلدين.

وأضاف "وفد مصري وصل الليلة إلى العاصمة الليبية طرابلس للإعلان غداً عن إعادة افتتاح السفارة المصرية بشكل رسمي مجدداً".

وأوضح المتحدث أن زيارة الوفد المصري تأتي تتويجا للتنسيق المستمر بين وزارتي الخارجية في البلدين منذ زيارة الوفد المصري نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي 28 ديسمبر الماضي في زيارة هي الأولى منذ 6 أعوام، أجرى وفد أمني مصري، محادثات في العاصمة الليبية طرابلس، واجتمع مع وزيري الداخلية والخارجية بحكومة الوفاق.

ووقتها، قال القبلاوي، عبر تويتر إن "الوفد المصري وعد الجانب الليبي بإعادة عمل السفارة في طرابلس في أقرب الآجال، والاتفاق على ضرورة وضع حلول عاجلة لاستئناف الرحلات الجوية الليبية للعاصمة القاهرة".

وشهدت الأزمة الليبية حراكا سياسيا واسع النطاق في الخامس من الشهر الجاري، حيث انتخب أعضاء لجنة الحوار الليبي وبإشراف البعثة الدولية للأمم المتحدة حكومة ليبية مؤقتة عن طريق التصويت أصبح فيها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء.

وفازت قائمة المنفي والدبيبة بـ 39 صوتا مقابل 34 صوتا لمنافسيهما رئيس برلمان الشرق عقيلة صالح ووزير الداخلية المقيم في الغرب فتحي باشاغا لمنصب رئيس الوزراء.