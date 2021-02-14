في عيد الحب... درة تكشف حقيقة تلقيها هدية بـ 10 ملايين جنيه مصري... صورة

علقت الفنانة درة التونسية على ما تردد حول تلقيها هدية من زوجها رجل الأعمال هاني سعد بقيمة 10 ملايين جنيه مصري.

وكانت صفحة الفانز الخاصة بالفنانة درة قد شاركت على حسابها بموقع إنستغرام صورة لها وهي تقف بجوار زوجها وخلفهما سيارة مغطاة بالورود.

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وتداولت مواقع إخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي أن السيارة وهي من نوع مرسيدس بنتلي موديل 2021، هي هدية تلقتها درة من زوجها بمناسبة عيد الحب.

إلا أن الفنانة التونسية سرعان ما نفت ذلك الخبر وقالت عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "هذه الصورة الجميلة التقطناها صباح اليوم أمام الفندق في دبي أمام هذه السيارة التي زينت خصيصا بمناسبة الفلانتين ولكنها ليست ملكا لي أو لزوجي".

يشار إلى أن هذا هو عيد الحب الأول الذي تحتفل به درة مع زوجها هاني سعد، بعد عقد قرانهما في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.