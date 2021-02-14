قطر توقع اتفاقا لفتح مكتب تمثيل عسكري في مقر الناتو

وقعت الدوحة اتفاقا مع حلف شمال الأطلنطي (الناتو)، يتيح فتح مكاتب للبعثة القطرية وممثليتها العسكرية، داخل مقر قيادة الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال بيان لوزارة الخارجية القطرية، اليوم الأحد، إن فتح مكاتب للبعثة سوف يساهم في استمرارية وتعزيز العلاقات مع الحلف والدول الأعضاء فيه.

وأوضح البيان أن البعثة سوف تعمل على تسهيل عملية التواصل المباشر معها وتكثيف اللقاءات والاجتماعات الثنائية متعددة الأطراف.

وشدد على أنها سوف تعزز حضور قطر داخل المنظمة ومشاركتها في الأنشطة العسكرية والمدنية.

​وأشار البيان إلى أن افتتاح المكتب في مقر الناتو يأتي تنفيذًا لترتيبات برنامج الشراكة الفردية والتعاون وتتويجا لمسيرة طويلة من العلاقات التي ارتقت إلى مستوى الشراكة بين قطر والحلف.

يذكر أنه وقع على الاتفاق رئيس البعثة القطرية عبد الرحمن بن محمد الخليفي، بينما وقعت عن الحلف ميروسلاوا بوريتشكا، المسؤول المالي لحلف الناتو، ومارتن فيرسنيل نائب مساعد الأمين العام للحلف المسؤول عن الإدارة التنفيذية.