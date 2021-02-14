الكاظمي يعلن القبض على العصابة التي بثت الرعب في أهالي البصرة وقتلت الناشطين

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ليل الأحد/الاثنين، القبض على العصابة التي أرعبت أهل البصرة وقتلت الناشطين.

وقال الكاظمي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، "عصابة الموت التي أرعبت أهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وأزهقت أرواحا ذكية، سقطت في قبضة أبطال قواتنا الأمنية، تمهيدا لمحاكمة عادلة علنية".

وأضاف رئيس الوزراء العراقي، "قتلة جنان ماذي وأحمد عبد الصمد اليوم، وغدا القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين".

عصابة الموت التي ارعبت اهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وازهقت ارواحاً زكية، سقطت في قبضة ابطال قواتنا الأمنية تمهيداً لمحاكمة عادلة علنية.

قتلة جنان ماذي واحمد عبد الصمد اليوم، وغداً القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين .. العدالة لن تنام. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) February 14, 2021

واختتم الكاظمي تغريدته بمقولة، "العدالة لن تنام".

كان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أعلن عقب مقتل الناشط هشام الهاشمي ليلة السادس من يوليو/تموز 2020 الماضي، أن "العراق لن ينام قبل أن يخضع القتلة للقضاء، بما ارتكبوا من جرائم".

وبعد مقتل الهاشمي، لقي الناشط البصري تحسين أسامة مصرعه على يد مسلحين بتاريخ 14 أغسطس/آب 2020، وأعقبته الناشطة من المحافظة نفسها ريهام يعقوب، ثم تعرض أربعة من ناشطي البصرة لمحاولة اغتيال، كلها في وقت متقارب.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يقول أمام عائلة الشهيدة المغدورة ريهام يعقوب في البصرة : أقسم بدم الشهيدة أن المجرمين لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن، وإن دماء الشهيدة و الشهيد هشام الهاشمي، والشهيد تحسين أسامة لن تذهب هدراً. pic.twitter.com/2pJU8ICHEV — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) August 22, 2020

وغرد الكاظمي - حينها - عبر موقع "تويتر" عقب الاغتيال، قائلا "أقلنا قائد شرطة البصرة وعدد من مدراء الأمن بسبب عمليات الاغتيال الأخيرة، وسنقوم بكل ما يلزم لتضطلع القوى الأمنية بواجباتها".