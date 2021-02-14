الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف إسرائيلية في أجواء ريف دمشق.. فيديو

تصدت الدفاعات الجوية السورية، ليل الأحد/الاثنين، لأهداف جوية معادية في سماء الريف الجنوبي الغربي للعاصمة دمشق.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" نقلا عن مصدر أمني رفيع المستوى: أن "قوات الدفاع الجوي السوري تتصدى لأهداف معادية بمحيط العاصمة دمشق".

وأضاف المصدر في حديثه لمراسل "سبوتنيك"، أن "صواريخ إسرائيلية أطلقت من فوق الأراضي المحتلة أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي، محاولة استهداف مواقع عسكرية سورية، لتتكفل الدفاعات الجوية السورية بالتصدي لها وإسقاط معظمها".

وأكد مصدر عسكري لمراسل "سبوتنيك"، أنه

"في تمام الساعة (1.18 بالتوقيت المحلي) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل واتجاه الجليل مستهدفا بعض الأهداف في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

ونقل التلفزيون الرسمي السوري، مقطع فيديو، يظهر تصدي الدفاعات الجوية السورية للأهداف الإسرائيلية في سماء ريف دمشق وإسقاط عدد منها.

تصدي دفاعاتنا الجوية للعدوان الإسرائيلي في أجواء محيط مدينة #دمشق pic.twitter.com/hKVm82Oy07 — الاخبارية السورية (@alikhbariasy) February 14, 2021

ويعد هذا الهجوم هو الثاني من نوعه على الريف الجنوبي للعاصمة السورية خلال الشهر الجاري، حيث تصدت الدفاعات الجوية السورية، مساء الأربعاء 3 فبراير/شباط الجاري، لعدوان إسرائيلي استهدف أحد المناطق العسكرية جنوب دمشق.