حقيقة وفاة أرملة القذافي صفية فركاش

كشفت وسائل إعلام ليبية، يوم الأحد، حقيقة وفاة صفية فركاش، أرملة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وبحسب موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية"، نفت مصادر مقربة من عائلة القذافي، ما تداولته مجموعة من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة أرملته صفية فركاش.

وأكدت المصادر، أن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة، داعية إلى تحري الدقة في نقل وتداول الأخبار.

وتداولت مجموعة من صفحات مواقع تواصل الاجتماعي، يوم الأحد، أخبار عاجلة تفيد بوفاة صفية فركاش، عقب دخولها للعناية المركزة.

وليست تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها تداول أخبار "كاذبة" بشأن وفاة صفية فركاش، حيث نفى مصدر مسؤول بالحكومة الليبية سبتمبر/أيلول 2018 نبأ يتعلق وفاتها إثر دخولها مستشفى السلطان قابوس في عمان، بحسب وسائل إعلام ليبية.

وقبلها في يناير/كانون الثاني عام 2015 نقلت وسائل إعلام عربية نبأ وفاتها سريريا بعد معاناة مع المرض، وهو ما نفته أسرتها بعد ذلك.

وتقيم أرملة القذافي في العاصمة المصرية القاهرة منذ صيف 2014 بعد أن لجأت بصحبة 3 من أبناء القذافي، في أغسطس/آب 2011، إلى الجزائر بعد سقوط نظام زوجها.

صفية فركاش من مواليد مدينة البيضاء عام 1952، وكانت تعمل ممرضة في إحدى المستشفيات ليتعرف عليها القذافي عام 1970 ويتزوجها لاحقا، وهي أم لـ 7 من أبنائه وابنته عائشة.