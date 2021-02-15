وفاة 4 أشخاص إثر انهيار عقار في منطقة روض الفرج بالقاهرة

انهار مبنى في منطقة روض الفرج بالعاصمة المصرية القاهرة، يوم الأحد، ما أسفر عن وفاة 4 أشخاص تحت الهدم.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من انتشال ٤ أشخاص أحياء، بينهم سيدة وطفل.

وأشار موقع "أخبار اليوم"، إلى الأشخاص الأربعة الأحياء وحالتهم الصحية مستقرة وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

عاجل .. إخلاء العمارات المجاورة لعقار روض الفرج المنهار

شاهد .. https://t.co/OXrIFRCZOl pic.twitter.com/MIqEok4S7C — بوابة أخبار اليوم (@akhbarelyom) February 15, 2021

كما توفي 4 أشخاص آخرين جراء انهيار المبنى المكون من طابقين في شارع خورشيد بمنطقة روض الفرج بالقاهرة.

وانتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحادث فور علمهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.