الأردن... توجيهات جديدة من رئيس الوزراء في ضوء أجواء عاصفة تشهدها المملكة

وجه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، وزراء حكومته بالتواجد في الميدان لمتابعة احتياجات المواطنين في ضوء التطورات الجوية المتوقعة منتصف الأسبوع الجاري.

ومن المتوقع أن تشهد المملكة ابتداء من غد الثلاثاء، منخفضا جويا باردا مصحوبا بزخات ثلجية وأمطار وأجواء شديدة البرودة وعاصفة، بحسب موقع "طقس العرب".

وأفادت وكالة "عمون" الأردنية الخاصة بأن الخصاونة وجه الوزارات والجهات المعنيّة إلى "ضرورة رفع الجاهزيّة وتفعيل غرف العمليّات للتعامل مع أيّ طارئ، وضرورة إدامة التنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسّسات والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات خلال الحالة الجويّة، وإعداد تقارير متابعة توزّع على جميع الجهات ذات العلاقة حول تطوّرات الحالة الجويّة وتداعياتها".

وأضافت أنه في ضوء تطوّرات الحالة الجويّة المتوقّعة منتصف الأسبوع الجاري، وجّه الخصاونة الوزراء المعنيين إلى التواجد في الميدان على رأس الفرق والكوادر المعنيّة بالتعامل مع الحالة الجويّة، وتلمّس احتياجات المواطنين خلالها، خصوصاً في المحافظات التي قد تكون الأكثر تأثّراً بالظروف الجويّة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة "التأكّد من مخزون السلع الأساسيّة والمحروقات، وإدامة عمل المستشفيات والطرق الرئيسة والمرافق العامّة الضروريّة لخدمة المواطنين".

في سياق متصل، أعلنت وزارة الإدارة المحلية، العمل ضمن خطة الطوارئ القصوى ابتداء من صباح الثلاثاء، للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (بترا).

وعممت الوزارة على البلديات ومديريات الشؤون البلدية ومجالس الخدمات المشتركة بأخذ الاحتياطات كافة والتأكد من استمرارية عمل غرف عمليات الطوارئ، والتأكد من جاهزية العبارات والمناهل وتفقد مجاري الأودية وجاهزية الآليات، وتأمين الآليات اللازمة للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة.

كما دعت الوزارة المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.