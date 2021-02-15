الجزائر... تحذيرات من رياح قوية تهب على جنوب البلاد

حذرت الأرصاد الجوية الجزائرية، اليوم الاثنين، مواطنيها من هبوب رياح قوية على الولايات الواقعة جنوبي البلاد.

جاء ذلك في نشرة خاصة لمصالح الأرصاد الجوية الجزائرية، أفادت فيها بهبوب رياح قوية تتتعدى 80 كلم/سا مرفوقة بتطاير للرمال على المناطق الجنوبية، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من الساعة 06:00 إلى غاية 06:00 من يوم الغد، على ولايات: ورقلة، غرداية، إليزي، تمنراست، أدرار وتندوف.

وكانت الأرصاد الجزائرية، الإثنين الماضي، قد توقعت تعرض 5 ولايات جزائرية على السواحل الغربية والوسطى للبلاد، إلى هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 50 كم في الساعة.

وقالت مصلحة الأرصاد الجوية، إن الرياح متوقعة على كل من ولاية وهران، عين تموشنت، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، وذلك حتى الساعة 21:00 ليلا (20:00 بتوقيت غرينتش).

وأوضحت الأرصاد، أن البحر سيكون هائجا وسيصل علو الأمواج إلى 4 أمتار طيلة النهار على سواحل مرسى بن مهيدي، الغزوات، سكيكدة وعنابة، جيجل، بجاية، أزفون، دلس، بوهارون، الجزائر العاصمة، تنس، مستغانم، أرزيو، بني صاف والقالة.