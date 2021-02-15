إعلامي لبناني يكشف عن مشهد "معيب": هل بدأت "الواسطات" في تلقي اللقاح من اليوم الأول؟

كشف إعلامي لبناني عما قال إنه "مشهد معيب"، في عملية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في بلاده.

جاء ذلك في تغريدة لمدير مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران، تعليقا على إحدى الصور التي نشرت في مواقع إلكترونية عن بدء حملة التلقيح .

وقال زهران: "المشهد معيب ويدعو للخجل وليس لتصدر صفحات المواقع الإلكترونية والصحف ونضعه برسم وزير الصحة د.حمد حسن، فهل بدأت "الواسطات" في تلقي اللقاح من اليوم الأول؟!".

وأضاف: "اللقاح في المرحلة الأولى لكبار السن والطاقم الطبي وليس لمسؤول الأمن الشخصي لرئيس الجامعة الأمريكية فضلو خوري!".

المشهد معيب ويدعو للخجل وليس لتصدر صفحات المواقع الالكترونية والصحف ونضعه برسم وزير الصحة د.حمد حسن، فهل بدأت "الواسطات" في تلقي اللقاح من اليوم الأول؟!

اللقاح في المرحلة الأولى لكبار السن والطاقم الطبي وليس لمسؤول الأمن الشخصي لرئيس الجامعة الأميركية فضلو خوري!! pic.twitter.com/UlpjgGM0Iz — سالم زهران (@salemzahran05) February 14, 2021

وانطلقت صباح أمس الأحد، في لبنان، حملة التطعيم بلقاح "فايزر/ بيونتيك" ضد فيروس كورونا، بعد ساعات من وصول الدفعة الأولى من اللقاح إلى مطار بيروت الدولي.

وبدأت عملية التطعيم في مستشفى بيروت الحكومي، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير الصحة حمد حسن. وتلقى الجرعة الأولى الفنان اللبناني القدير صلاح تيزاني، المعروف باسم "أبو سليم".

وكان دياب قد أكد من مطار رفيق الحريري في بيروت لدى تلقي الشحنة الأولى من اللقاح، التي تقدر بـ 28500 جرعة أن اللقاح سيصل إلى كل مواطن لبناني من دون اعتبارات سياسية أو طائفية وسيصل كذلك إلى كل مقيم على الأراضي اللبنانية.