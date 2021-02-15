توجيهات مهمة من "الشورى" السعودي تخص "هيئة الترفيه"

أصدر مجلس الشورى السعودي، اليوم الاثنين، توجيهات هامة للهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي آل الشيخ.

جاء ذلك خلال جلسته العادية الـ 19 للسنة الأولى من الدورة الثامنة، التي يعقدها عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ.

وقال المجلس وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إن على هيئة الترفيه "العمل على تنويع مصادر دخلها بما يضمن استدامتها ماليًا، للقيام ببرامجها وأنشطتها، وتحديد خططها المستقبلية لخفض العجز المترتب على إقامة الفعاليات".

كما طالب مجلس الشورى هيئة الترفيه بـ "قياس رضا المستفيدين من فعالياتها، وتوضيح أهدافها الكمية والنوعية وما تحقق مقارنة بالمستهدف، ونتائج دراستها الإحصائية التي توضح ترابط إنجازات الترفيه مع أهداف الرؤية الاقتصادية والاجتماعية في رؤية المملكة".

كذلك طالب المجلس بالإسراع في اعتماد مشروع نظام الترفيه.

#الشورى يطالب بالإسراع في اعتماد مشروع نظام الترفيه. — مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) February 15, 2021

والهيئة العامة للترفيه أنشئت في 7 مايو/ أيار 2016 وتُعنى بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه في المملكة.