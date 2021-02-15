أول تعليق من سفير إسرائيل لدى أبوظبي على تعيين نظيره الإماراتي في تل أبيب

علق سفير إسرائيل لدى أبوظبي إيتان نائيه على تعيين نظيره الإماراتي في تل أبيب محمد محمود آل خاجة.

وقال نائيه في تغريدة بحسابه على "تويتر": "ألف مبروك للمحترم محمد محمود فتح علي الخاجه، لتوليه منصب السفير الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة في دولة إسرائيل. ونتمنى له النجاح والتوفيق".

الف مبروك للمحترم محمد محمود فتح علي الخاجه، لتوليه منصب سفير الاوّل دولة الامارات العربية المتحدة في دولة اسرائيل. ونتمنى له النجاح والتوفيق. — Eitan Na'eh (@AmbassadorNaeh) February 14, 2021

وأمس الأحد، أدى آل خاجة اليمين الدستورية، كأول سفير للإمارات في إسرائيل بعد توقيع اتفاق سلام بين البلدين منتصف أيلول / سبتمبر الماضي.

وأفاد مكتب دبي الإعلامي بأن محمد محمود آل خاجة أدى اليمين كأول سفير للدولة في إسرائيل أمام محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي وبحضور منصور بن زايد.

ومن المتوقع أن تشهد إسرائيل خلال الأيام القليلة المقبلة، افتتاح السفارة الإماراتية في مدينة تل أبيب وسط البلاد.

وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت إسرائيل، افتتاح سفارة لها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة خليجية تشهد افتتاح سفارة للدولة العبرية.

ووقتها، ذكر موقع "إسرائيل بالعربية"، التابع للخارجية "افتتحت رسميا اليوم السفارة الإسرائيلية في أبوظبي مع وصول القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية إيتان نائيه إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة".

وفي اليوم ذاته، صادق مجلس الوزراء الإماراتي على فتح سفارة في تل أبيب، وهي الخطوة التي تأجل تنفيذها نظرا للإغلاق المشدد الذي شهدته إسرائيل خلال الفترة الماضية.

ووقعت إسرائيل والإمارات منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي اتفاق سلام في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.