مصر... الموت يغيب رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات البدري فرغلي

غيب الموت، اليوم الاثنين، عضو مجلس النواب المصري السابق ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات في مصر، البدري فرغلي.

وغرد البرلماني السابق وعضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، المهندس هيثم الحريري، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعا نصير العمال ورئيس اتحاد المعاشات القائد العمالي والمناضل الوطني البدري فرغلي".

انا لله وانا اليه راجعون

وداعا نصير العمال ورئيس اتحاد المعاشات

القائد العمالي والمناضل الوطني



البدري فرغلي



ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ويلهم اهلك وذويك ومحبيك الصبر والسلوان

ويجعل كل موافقك وكلامتك وانحيازك للحق في ميزان حسناتك pic.twitter.com/H87gSKOzsy — مهندس هيثم الحريري (@HaithamElhariri) February 15, 2021

وتابع: "ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ويلهم أهلك وذويك ومحبيك الصبر والسلوان، ويجعل كل موافقك وكلامك وانحيازك للحق في ميزان حسناتك".

ومن المتوقع أن يتم تشييع جثمان البدري فرغلي، عصر اليوم الاثنين، من المسجد العباسي ثم إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في مسقط رأسه ببورسعيد، بحسب موقع "مصراوي".

يشار إلى أن البدري فرغلي كانت له مواقف عديدة في الدفاع عن حقوق أصحاب المعاشات.