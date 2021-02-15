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    وكالة: بعض البنوك اللبنانية لن تحقق زيادة رأس المال المطلوبة خلال المهلة المحددة لها

    © REUTERS / ANDRES MARTINEZ CASARES
    العالم العربي
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    ذكرت تقارير صحفية عالمية، اليوم الاثنين، أن بعض البنوك اللبنانية لن تتمكن من تحقيق زيادة رأس المال المطلوبة خلال المهلة المحددة لها.

    أفادت وكالة "رويترز" بتقرير مطول لها أن عددا من البنوك في لبنان، التي أصابتها الأزمة المالية بالشلل وصدعتها المخاطر السياسية، تكافح من أجل الوفاء بالهدف، الذي وضعه لها مصرف لبنان المركزي، لتعزيز دفاعاتها بزيادة رأس المال 20 في المئة بنهاية هذا الشهر.

    رجل يمر بجانب بنك مغلق في بيروت، لبنان، الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
    © AP Photo / Bilal Hussein
    حاكم مصرف لبنان: البنوك العاجزة عن زيادة رأس المال يجب أن تغادر السوق

    وتقول أربعة مصادر مصرفية مطلعة على الوضع لـ"رويترز" إنه من المتوقع أن يفي أقل من نصف البنوك الكبرى، التي يبلغ عددها حوالي 12 بنكا بالشرط المستهدف، الذي حدده البنك المركزي في أغسطس/ آب الماضي لتدعيم القطاع.

    والبنوك التي يتوقع أن تفي بأهداف البنك المركزي هي تلك التي استغلت إلى حد كبير فرصة الاستفادة من حملة الأسهم أو المودعين الحاليين، وحولت الودائع الدولارية المحلية إلى أدوات ملكية أو باعت أنشطة تابعة لها في الخارج.

    ويؤكد الوضع حجم المشكلة، التي تواجه بنوك لبنان، التي أفرطت في إقراض دولة من أكبر دول العالم مديونية، ولم تعد تملك سيولة مالية.

    وجمدت هذه البنوك إلى حد كبير الودائع الدولارية لعملائها ومنعتهم من تحويل المال إلى الخارج منذ أواخر 2019.

    ويقول بعض المستثمرين والاقتصاديين إن هذه الخطوات ضئيلة لا تذكر، وجاءت بعد فوات الأوان في ضوء ضخامة الخسائر التي تواجه القطاع.

    وأكد رياض سلامة، حاكم المصرف المركزي في تصريحات خاصة لوكالة "رويترز" أن نسبة العشرين في المئة المستهدفة التي حددها، تعادل حوالي 4 مليارات دولار.

    ويقل هذا المبلغ كثيرا عن العجز في القوائم المالية للبنوك، البالغ 83 مليار دولار وفقا لتقدير الحكومة المستقيلة العام الماضي في إطار خطة رسمتها للإنقاذ المالي.

    وقال مايك عازار كذلك، مستشار تمويل الديون والمحاضر السابق في الاقتصاد الدولي بكلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جون هوبكنز "كلها عاجزة عن سداد الالتزامات".

    وأضاف عازار "لا يوجد احتمال للتعافي في الظروف الحالية إلى أن يظهر حل وتحدث إعادة هيكلة على مستوى القطاع بالكامل ثم زيادة جديدة لرأس المال في نهاية المطاف".

    وتقول المصادر المصرفية الأربعة إن الأمر الذي أصدره المصرف المركزي للبنوك بأن تطلب من أكبر مودعيها إعادة 30 في المئة من ودائعهم إلى البلاد لم يسفر فيما يبدو عن شيء يذكر.

    مصرف لبنان المركزي في بيروت
    © AP Photo / Hussein Malla
    مصرف لبنان المركزي يطالب البنوك بإعادة الرسملة

    وقال سليم صفير، رئيس جمعية مصارف لبنان، الرئيس التنفيذي لبنك "بيروت" إن معظم البنوك "ستلتزم بتوجيهات البنك المركزي".

    وتابع صفير في بيان لرويترز "لو أننا اعتقدنا أنه لا أمل في التعافي لكنا أوقفنا نشاطنا الآن. التحديات صعبة لكن لنا تاريخ في المرونة والابتكار وسنتكيف مع الوضع الجديد".

    وقال المصرف المركزي إنه من السابق لأوانه تقييم استجابة البنوك لزيادة رأس المال المستهدفة، ولطلب آخر منه بزيادة السيولة لدى بنوك المراسلة التي تتعامل معها ثلاثة في المئة.

    وقال سلامة في رده "مع ذلك تقدمت كل البنوك تقريبا بطلبات لزيادة رأس المال وتم بذل جهد كبير لزيادة السيولة".

    وسلم محافظ البنك المركزي بأن البنوك قد تتطلب زيادة أكبر في رأس المال. وقال في رسالته إن "المصرف المركزي سيعمل مع البنوك لمعالجة هذه المسألة كل على حدة".

    ومع اقتراب انتهاء المهلة في آخر فبراير/شباط الجاري تزايدت التكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي حول البنوك، التي قد يتم تصفيتها. وفي الأسبوع الماضي أصدر المصرف المركزي بيانا قال فيه إن هذا الجدل لا يمت للحقيقة بصلة.

    وحذر حاكم المصرف من أن البنوك التي تعجز عن الوفاء بالمستهدف ستضطر إلى إنهاء نشاطها، غير أن بعض المصرفيين قالوا لرويترز إنهم يتوقعون تمديد المهلة لأنه لا أمل يذكر في جذب استثمارات جديدة.

    وتتصور خطة الإنقاذ المالي التي وضعتها الحكومة المستقيلة شطب رؤوس أموال غير أن معارضة المصرفيين والساسة نسفت الخطة الأمر الذي ساهم في انهيار المحادثات الخاصة بالتمويل مع صندوق النقد الدولي.

    وقال خالد عبد المجيد، مدير صناديق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إس.ايه.إم كابيتال بارتنرز للاستشارات الاستثمارية في لندن "زيادة رأسمالها بنسبة 20 في المئة مفيدة لكنها غير كافية".

    وأضاف عبد المجيد "لا يمكن أن أمس أسهم البنوك اللبنانية بأي سعر. فالأمور ستتدهور بشدة في لبنان قبل أن تتحسن".

    وأثار استخدام سلامة ما وصفه "بالهندسة المالية" في سبيل الحفاظ على قدرة لبنان على تمويل احتياجاته انتقادات.

    ويواجه سلامة تدقيقا جديدا يقول مصرفيون إنه يثير تساؤلات حول مستقبله.

    وقال المدعي العام السويسري الشهر الماضي إنه يحقق في احتمال حدوث اختلاس يمس مصرف لبنان المركزي.

    اقتحام جمعية مصارف لبنان
    © صور من المدونين الحركة الشبابية للتغيير@facebook
    جمعية مصارف لبنان تؤكد عدم مشاركة البنوك في الإضراب المقرر غدا

    ونفى سلامة ارتكاب أي مخالفات ولم يرد على طلب للتعليق على الكيفية التي قد يؤثر بها التحقيق على وضعه وعلى القطاع المصرفي عموما.

    وباع بنك عودة وبنك بلوم، أكبر بنكين في البلاد من حيث حجم الأصول، أنشطة تابعة لهما في الخارج للمساعدة في تحسين وضعهما المالي.

    وقالت إدارة بنك عودة في بيان "حصيلة بيع العمليات الخارجية ستتيح لنا الوفاء بالشروط التنظيمية المعنية وفي الوقت نفسه تؤهل بنك عودة بين البنوك اللبنانية القادرة على الاستمرار برأسمال كاف ومستويات سيولة كافية".

    ولم يرد بنك بلوم على الفور على طلب من رويترز للتعليق على ما حققه من تقدم في زيادة رأس المال ومستويات السيولة. وكان البنك قال الشهر الماضي إن بيع وحدته العاملة في مصر سيسمح له بالالتزام بالهدف الذي رسمه البنك المركزي.

    ولسنوات ظلت بنوك لبنان بين أكبر بنوك العالم ربحية، مستعينة بتحويل أموال اللبنانيين المنتشرين في المهجر لدعم الحكومة مقابل عوائد مرتفعة.

    غير أن الانكشاف على الدين العام كان في نهاية الأمر هو السبب في الأزمة التي حلت بالبنوك إذ جف نبع التحويلات المالية من الخارج وتفجرت الاحتجاجات المناهضة للفساد مما حرم النظام المالي من مصادر التمويل.

    وخلال العامين الأخيرين فقدت البنوك التجارية ودائع قيمتها نحو 49 تريليون ليرة لبنانية أي ما يعادل حوالي 22 في المئة من أصولها الإجمالية الحالية ومن المرجح أن يكون كبار المودعين في صدارة المتضررين من أي حل للأزمة المصرفية.

    ولأن السندات الحكومية تمثل أغلب أصول البنوك فقد أصبحت هذه البنوك أكبر ضحية لعجز الحكومة عن الوفاء بسندات دولية مستحقة بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس آذار الماضي.

    ويتمثل جانب كبير من باقي أصول البنوك في العقارات التي انخفضت تقييماتها وسط الركود الاقتصادي.

    وقال الاقتصادي نافذ ذوق إنه إذا قدرت قيمة هذه الأصول بقيمتها السوقية واقترنت بشطب حصص في رأس المال ترتبط بالانكشاف على الدين الحكومي فإن الخسائر ستطغى على قاعدة رأس المال في القطاع المصرفي.

    وطلب المصرف المركزي من البنوك في أغسطس تجنيب مخصصات لخسائر تعادل 1.89 في المئة عن ودائعها بالعملة الصعبة لدى البنك المركزي، وخسائر تبلغ 45 في المئة عما بحوزتها من سندات الدين الحكومي، وهي مستويات قال بعض الاقتصاديين إنها تستهين بحجم المشكلة.

    وانخفضت الليرة اللبنانية بنسبة 80 في المئة منذ أواخر العام 2019، وقدرت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية أن الخسائر عن محافظ السندات الدولية تتجاوز 65 في المئة.

    مصرف لبنان المركزي في بيروت
    © AP Photo / Hussein Malla
    مصرف لبنان المركزي يوزع تعميما لكل البنوك التجارية

    ويتفق كثيرون من المصرفيين في لبنان بصفة غير رسمية في أن من الضروري تقليص القطاع المصرفي الحالي بشدة.

    ويضم القطاع ما لا يقل عن 40 بنكا وقد تضخمت أصوله لتصل إلى ما يعادل 167 في المئة من الناتج الاقتصادي للبلاد في ذروتها الأخيرة عام 2015.

    ويسلم البعض بأن الحل سيفرض على حملة الأسهم وحملة السندات وزبائن البنوك تحمل خسائر.

    غير أنه لا يوجد إجماع على عدد البنوك التي ستضطر لتصفية نشاطها وعلى حجم الخسائر.

    وفي ظل غياب حكومة جديدة وبقاء حكومة تصريف الأعمال الحالية منذ استقالتها في أغسطس الماضي وسط سخط شعبي على الانفجار المدمر، الذي وقع في مرفأ بيروت، يسلم المصرفيون بأن الحل مستبعد في أي وقت قريب.

    انظر أيضا:

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    جمعية مصارف لبنان تؤكد عدم مشاركة البنوك في الإضراب المقرر غدا
    مصرف لبنان المركزي يوزع تعميما لكل البنوك التجارية
    مصرف لبنان المركزي يطالب البنوك بإعادة الرسملة
    حاكم مصرف لبنان: البنوك العاجزة عن زيادة رأس المال يجب أن تغادر السوق
    الكلمات الدلالية:
    البنوك اللبنانية, حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة, مصرف لبنان المركزي, مصرف لبنان, أزمة لبنان, لبنان
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