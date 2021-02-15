انعقاد الجلسة التشاورية لمجلس النواب الليبي لمنح الثقة للحكومة

انعقدت الجلسه التشاورية لمجلس النواب الليبي في مدينة طبرق، اليوم الاثنين، وذلك بحضور رئيس المجلس عقيلة صالح.

وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس النواب، أمس الأحد، أن الجلسة ستناقش وضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الحكومة الجديدة الثقة، حسبما ذكرت بوابة "أفريقيا" الإخبارية.

من جهته طالب النائب عن الجنوب علي السعيدي، في مداخلته أمام الجلسة، بإسناد رئاسة المجلس لإقليم فزان "الجنوب"، قائلا "طالما تولى رئاسة المجلس الرئاسي شخصية من الشرق، وتولى منصب رئيس الحكومة رئيس من الغرب، فمن حق الجنوب الليبي أن يترأس مجلس النواب الليبي".

في وقت سابق، التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي برئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح في مدينة البيضاء شرقي البلاد، أمس الأحد.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للمنفي، تم خلال اللقاء التشاور من أجل منح الثقة للحكومة القادمة من قبل مجلس النواب.

وتحتاج الحكومة الجديدة لبدء مهامها الرسمية إلى منحها الثقة من قبل مجلس النواب (البرلمان) الليبي في طبرق.