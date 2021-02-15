الرئيس العراقي يطالب بترميم الآثار المهددة وتطوير القطاع الثقافي

طالب الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الاثنين 15 فبراير/شباط، بضرورة ترميم الآثار المهددة، وتطوير القطاع الثقافي.

وجاءت تصريحات صالح خلال لقائه مع وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، حسن ناظم، والتي نقلها موقع "السومرية نيوز" العراقي.

وطالب الرئيس العراقي بضرورة تذليل هذه الصعوبات، ودعم كل ما من شأنه تطوير القطاع الثقافي في البلد.

وأشار صالح إلى أن هناك "أهمية لمواصلة العمل، ودفع عجلة الثقافة في العراق في مختلف الاختصاصات الفنية، والنهوض بالصروح الثقافية".

وتابع الرئيس العراقي: "كما ينبغي أن يتم دعم الشباب الموهوبين، الذين يثبتون جدارتهم الفنية في مختلف المجالات".

واستمر بقوله: "هناك ضرورة لمواصلة العمل لتأهيل وترميم المعالم التراثية والحضارية، التي بعضها مهدد، والتي تعتبر السجل التاريخي لمكانة البلاد العريقة، وأهمية تعريفها وتقديمها إلى المجتمع الإنساني ودعم قطاع السياحة في البلد".