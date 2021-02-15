نصير الغلابة… 7 معلومات عن البرلماني المصري الراحل البدري فرغلي

توفي، اليوم الاثنين، البرلماني المصري السابق البدري فرغلي، الذي كان يلقب بـ "نصير الغلابة" عن عمر يناهز الـ 74 عاما.

وكان البدري فرغلي يشغل منصب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية، التي أوردت 7 معلومات عن الرجل الذي يعد من أهم القيادات التي دافعت عن حقوق العمال وأصحاب المعاشات:

1- ولد في محافظة بورسعيد عام 1947 وكان والده عاملا بالشحن والتفريغ في الميناء وله 6 أخوات.

2- ينتمي لأسرة فقيرة وشارك في صفوف المقاومة في بورسعيد عندما كان عمره 18 عاما.

3- ترك الدراسة بعد حصوله على الابتدائية وعمل مع والده من أجل مساعدة أسرته.

4- أصبح نائبا في البرلمان عام 1990 وبقي لمدة 4 دورات متتالية وحظي باحترام الناس.

البدري فرغلي.. رحل ويظل خالدا بذاكرة الوطن والفقراء.. ذاق مرارة السجن 11 مرة إحداهما بسبب قصيدة لابنته.. كافح ضد الإنجليز طفلا وخاض ببسالة معارك البرلمان وتحول لـ"أيقونة المعاشات"



التفاصيل | https://t.co/A72jZPMYCM pic.twitter.com/S23tWpnqTO — البوابة نيوز (@AlBawabaNews) February 15, 2021

5- كان يلقب أيضا بـ "زعيم المعارضة الشعبية" بفضل عدد كبير من الاستجوابات التي تقدم بها للمسؤولين.

6- بعد ترك مجلس النواب تولى منصب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات للمطالبة بحقوقهم.

7- عاش حياة قاسية في طفولته وشبابه، لكنه كان يعشق القراءة ويستعير الكتب التي لا يستطيع شراءها لأسباب مادية.