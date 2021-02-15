السعودية... الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة لمياء بنت هذلول

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الاثنين، وفاة الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبد العزيز آل سعود.

جاء هذا في بيان صادر، اليوم الاثنين، عن الديوان الملكي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية(واس).

وقال البيان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبد العزيز آل سعود".

وأوضح أنه "سيصلى عليها -إن شاء الله- يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 4/ 7/ 1442هـ في مدينة الرياض".

لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم اجرنا في مصيبتنا و اخلف علينا خيرا منها. وإنا لله وإنا اليه راجعون. الله يرحمك و يغفر لك يا لمياء بنت هذلول و دنا بنت عبدالله. الله يجعل ما صابكم تكفير. الله يرحمكم و يغفر لكم و يرزقكم الجنه بدون حساب و لا سابق عذاب آمين

​وبمجرد الإعلان عن نبأ الوفاة، تحولت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، إلى دفتر عزاء في وفاة الأميرة.