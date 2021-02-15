الإمارات تعلن تطعيم كبار السن بلقاح كورونا في المنازل

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، توفير خدمة التطعيم بجرعات لقاح كوفيد-19 لكبار السن من المواطنين والمقيمين في المنازل.

وأكدت الوزارة، بحسب ما نقله موقع "الإمارات اليوم"، أن هذه الخطوة تمت بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع ودوائر الخدمات الاجتماعية المحلية في كل إمارة.

ولفتت إلى أن هذه الخطوة جاءت في إطار سعي الوزارة للحفاظ على صحة وسلامة كبار السن وتجنيبهم عناء التوجه إلى مراكز التطعيم، و"في إطار جهود الوزارة المتواصلة لحماية صحة أفراد المجتمع والاستفادة من أفضل الإمكانات التي وفرتها حكومة الإمارات لتمكين القطاع الصحي وتعزيز كفاءته بمواجهة كوفيد-19. وترسيخ ثقة المجتمع في قدرات دولة الإمارات على حماية صحته وتعزيز روح التفاؤل وزيادة نسبة الاطمئنان بقرب مرحلة التعافي".

ودعت الوزارة "فئة كبار السن من المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز الاتصال الموحد لحجز موعد، أو الاتصال على أي مركز صحي تابع للوزارة بهدف الحصول على خدمة التطعيم بجرعات اللقاح في أقرب منشأة صحية حسب المواعيد المتاحة، بعد الإجابة على أسئلة التقييم الأولية للحالة الصحية ومدى ملاءمتها لتلقي التطعيم".

ولفتت إلى أنه "سيتم تأكيد الحجز من خلال رسالة نصية قصيرة تتضمن موقع المركز والتوقيت".

ونقل الموقع عن الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، قوله إن "الوزارة تواصل توفير التطعيم بجرعات لقاح كوفيد-19 في معظم مرافقها الصحية مع إيلاء الأهمية للفئات الأكثر عرضة للإصابة ولاسيما كبار السن من المواطنين والمقيمين من أصحاب الأمراض المزمنة".

وأشار المسؤول إلى أنه "تم تدريب الفرق الطبية المتنقلة التي تضم الأطباء والممرضين العاملين بدوائر الخدمات الاجتماعية لزيارة كبار السن في منازلهم بما يضمن لهم الرعاية الصحية اللازمة أثناء تواجدهم في محيطهم الأسري".

وأكد أنه سيتم استقبال طلبات التطعيم بلقاح كوفيد-19 لكبار المواطنين في منازلهم عن طريق التواصل مع المراكز الصحية التابعة لكل منطقة طبية.