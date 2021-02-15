الصحة السعودية تدعو للتسجيل بتطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا

دعت وزارة الصحة السعودية جميع السعوديين والمقيمين للتسجيل على تطبيق "صحتي" من أجل أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

ذكرت ذلك صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى تأكيد الوزارة على مجانية الحصول على اللقاح لكل السعوديين والمقيمين بناء على توجيهات القيادة العليا للدولة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في وقت سابق اليوم، أنه تم تسجيل 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة تجاوز 373 ألف، بينما تخطت حصيلة الوفيات 6 آلاف و400 شخص.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي 107 مليون مصاب، بينهم أكثر 2.3 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020.