بلينكن يحث تركيا على عدم الاحتفاظ بصواريخ "إس - 400" الروسية

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مباحثات هاتفية مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، حول مقتل مواطنين أتراك في العراق ومكافحة الإرهاب والوضع في سوريا، إضافة إلى قضية امتلاك تركيا لصواريخ "إس - 400" الروسية.

القاهرة - سبوتنيك . وأعرب بلينكن لنظيره التركي عن تعازيه لمقتل 13 تركيا شمالي العراق، محملا حزب العمال الكردستاني المسؤولية، بحسب بيان للخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين.

وقال البيان إن "بلينكين أكد على عمق العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا، والمصلحة المشتركة في مكافحة الإرهاب... ودعم الحل السياسي للصراع في سوريا".

ولفت البيان إلى أن "بلينكن عبر عن تعازيه لمقتل الرهائن الأتراك شمالي العراق".

وأكد بلينكن لنظيره التركي أن "وجهة النظر الأمريكية هي أن إرهابيي حزب العمال الكردستاني يتحملون المسؤولية"، بحسب البيان الذي أشار إلى أن بلينكين حثّ تركيا على "عدم الاحتفاظ بمنظومة صواريخ "إس - 400" الروسية".