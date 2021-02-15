من هي الأميرة لمياء بنت هذلول التي نعاها الديوان الملكي السعودي؟

نعى الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبد العزيز آل سعود، التي وافتها المنية اليوم.

وشارك عدد من أمراء الأسرة الحاكمة في السعودية في نعي الأميرة التي توفيت بعد صراع مع المرض.

#الديوان_الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود. https://t.co/1NchjaiTYe#واس pic.twitter.com/0VizWEWEii — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 15, 2021

​وتوفيت الأميرة لمياء بعد قرابة شهر من من وفاة أختها الأميرة طرفة بنت هذلول.

والأميرة لمياء، هي ابنه الأمير هذلول بن عبد العزيز آل سعود، الابن الثاني والثلاثين من أبناء الملك عبد العزيز الذكور، وشقيقة الأمير تركي بن هذلول نائب أمير منطقة نجران حاليا.

إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود وأسكنها فسيح جناته https://t.co/NjEPtURaKi — نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود 🇸🇦 (@NayefBinMamdooh) February 15, 2021

​وللأميرة الراحلة 5 أشقاء وشقيقات، هم: الأميرة ريما (متوفية)، والأميرة نوف، والأميرة البندري (زوجة الأمير والشاعر المعروف عبد الرحمن بن مساعد)، والأمير عبد العزيز، والأميرة نجود.

قدّر الله وما شاء فعل وإنّا لله وإنّا إليه راجعون توفيت ابنة عمي لميا بنت هذلول بن عبدالعزيز وشقيقة زوجتي ، اللهم ارحمها واغفر لها وأسكنها فسيح جناتك واجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة واجعل ما أصابها من مرض تكفيرًا لذنوبها ورفعةً في درجاتها ..

لاحول ولا قوة إلّا بالله العظيم — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) February 15, 2021

​وللأميرة لمياء 7 إخوة وأخوات من زوجات والدها، وهم: الأميرات فهدة ونورة (متوفية) وسارة وطرفة (متوفية) والعنود، والأمير تركي والأمير سعود.